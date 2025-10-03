Пилотный проект с электронными медрецептами запустили в Тюменской области

Новая услуга «Электронный рецепт» доступна для жителей Тюменской области в мобильном приложении «Телемед-72». Сервис развивается по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
В «Телемед-72» будут попадать рецепты, выписанные в электронном виде (за исключением рецептов на льготные лекарственные препараты). При их выборе появится список назначенных препаратов, способ приема, а также QR-код. Чтобы приобрести лекарства в аптеке, потребуется открыть нужный электронный рецепт в приложении и предъявить фармацевту отображаемый на экране код.
Электронный рецепт имеет равную юридическую силу с бумажным, но более удобен и всегда под рукой. Чтобы он стал доступен, достаточно на приеме у врача сообщить, что нужен электронный рецепт. На первом этапе внедрения услуги совершить покупку лекарственных препаратов с помощью QR-кода можно будет в пилотных аптеках, со списком которых можно ознакомиться на Геопортале Тюменской области.
«Запуск услуги “Электронный рецепт” в приложении “Телемед-72” — важный шаг для повышения комфорта использования региональных цифровых сервисов. Теперь жители области могут купить лекарства в аптеке, используя приложение “Телемед-72”, при этом, сделать это максимально удобно, без использования бумажных рецептов и опасности потерять их. Эта опция пока доступна в ряде аптек, но в перспективе их перечень будет расширен, уже ведется работа по привлечению новых партнеров среди аптечных организаций, расположенных в Тюменской области», — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.