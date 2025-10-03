Пилотный проект с электронными медрецептами запустили в Тюменской области

«Запуск услуги “Электронный рецепт” в приложении “Телемед-72” — важный шаг для повышения комфорта использования региональных цифровых сервисов. Теперь жители области могут купить лекарства в аптеке, используя приложение “Телемед-72”, при этом, сделать это максимально удобно, без использования бумажных рецептов и опасности потерять их. Эта опция пока доступна в ряде аптек, но в перспективе их перечень будет расширен, уже ведется работа по привлечению новых партнеров среди аптечных организаций, расположенных в Тюменской области», — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.