В Екатеринбурге и Челябинске разрабатывают меры контроля самокатчиков

Гордумы Екатеринбурга, Челябинска, Перми в рамках круглого стола обсуждали введение карты водителя для пользователей кикшеринга. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий рассказала, какие меры принимают компании, предоставляющие аренду электросамокатов. Она подчеркнула, что пешеходам нередко мешают и владельцы частных средств индивидуальной мобильности.
Анна Гурарий считает, что нужно внести поправки в федеральное законодательство. Это позволит устанавливать водителей личных электросамокатов и арендных. Карты водителя позволят привлечь к ответственности лиц, которые допустили нарушения правил дорожного движения.
Так, в Челябинске власти уже ввели ограничения по парковке электросамокатов. Также проработан механизм, который перемещает оставленные в неположенном месте средства индивидуальной мобильности.