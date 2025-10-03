Осенняя интерференция может ослабить ТВ-сигнал в Волгограде и области

— Два раза в год весной и осенью Солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей, — пояснили в пресс-службе РТРС.
Интерференция может привести к полному пропаданию или искажению изображения на телеприемнике на несколько минут. В пиковые моменты помехи не будут превышать полутора часов.
При возникновении проблем с телеприемом в РТРС посоветовали перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, следует запустить автопоиск каналов.
Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8−800−220−20−02.