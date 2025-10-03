Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осенняя интерференция может ослабить ТВ-сигнал в Волгограде и области

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупредила телезрителей в Волгоградской области о воздействии осенней интерференции, которая с 27 сентября по 20 октября может создать помехи телеприему, передает V102.RU.

— Два раза в год весной и осенью Солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его. Передовые цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей, — пояснили в пресс-службе РТРС.

Интерференция может привести к полному пропаданию или искажению изображения на телеприемнике на несколько минут. В пиковые моменты помехи не будут превышать полутора часов.

При возникновении проблем с телеприемом в РТРС посоветовали перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, следует запустить автопоиск каналов.

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8−800−220−20−02.