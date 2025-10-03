В подмосковных Луховицах открыли обновленную библиотеку

Основными темами дизайн-проекта стали творчество поэта Ивана Морозова, новое краеведение и цифровые технологии. В здании обновили холл. В учреждении появилась зона ожидания с диванами и журнальными столиками. Также там сделали пространство для проведения различных мероприятий, в том числе художественных выставок и научных лекций. В библиотеке также есть место с игровыми консолями и VR-шлемом, литературное кафе. Кроме того, фонд пополнили более тысячи новых книг.