В подмосковных Луховицах открыли обновленную библиотеку

Модельная библиотека, улучшенная по нацпроекту «Семья», открылась в городе Луховицы Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
«Обновленная межпоселенческая модельная библиотека открылась в Луховицах. Это третий библиотечный проект Подмосковья, выигравший конкурс на создание модельных библиотек по национальному проекту “Семья” в прошлом году», — говорится в сообщении.
Основными темами дизайн-проекта стали творчество поэта Ивана Морозова, новое краеведение и цифровые технологии. В здании обновили холл. В учреждении появилась зона ожидания с диванами и журнальными столиками. Также там сделали пространство для проведения различных мероприятий, в том числе художественных выставок и научных лекций. В библиотеке также есть место с игровыми консолями и VR-шлемом, литературное кафе. Кроме того, фонд пополнили более тысячи новых книг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.