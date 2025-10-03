6 октября в Уфе ради монтажа световых надписей ограничат движение на двух участках дорог

Ограничения будут действовать с 12:00 до 16:00. На это время закроют выделенную полосу для грузовиков на новом Затонском мосту через Затонское шоссе. Также будет перекрыта крайняя левая полоса автодороги «Уфа — аэропорт» на въезде в город, под Демским путепроводом.