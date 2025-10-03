Решения об изъятии имущества у экс-судьи Чернова вступили в силу, сообщает «Ъ».
Московский областной суд оставил без изменения два судебных акта по процессам, ответчиком в которых являлся бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов.
Таким образом, решения о взыскании ущерба, причиненного мэрии Сочи незаконным строительством с участием господина Чернова, а также об изъятии имущества аффилированных с ним лиц вступили в силу.
Напомним, в марте были удовлетворены требования о компенсации убытков на сумму 50 млн рублей за семиэтажный самострой в Сочи. В мае был удовлетворен иск об изъятии в доход РФ объектов недвижимости в Краснодаре и зарегистрированных на доверенных лиц участков сельхозназначения.
Оба судебных акта Чернов обжаловал лично. Другие ответчики признали требования еще в первой инстанции. Для беспристрастности судопроизводства жалобы передали в Московский областной суд, который не нашел оснований для отмены судебных решений.