Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте

Вильфанд: на большей части России в марте ожидается ранний приход весны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средняя температура в марте 2026 года на большей части России прогнозируется выше нормы, возможен ранний приход весны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хотя март — это совсем не весенний месяц, но по календарю он таковым является. Ранний приход весны прогнозируется в марте — от западных границ России до Енисея — класс (среднемесячной температуры — ред.) “выше нормы”, на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше