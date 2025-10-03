В октябре омичи смогут наблюдать в небе целое представление

Как рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко, с 6 по 10 октября Земля пройдет сквозь пылевой шлейф кометы 21P/Джакобини-Циннера. Это явление, согласно астрономическим прогнозам, в своей активной фазе ознаменуется сотнями вспышек в небе, так называемым потоком «падающих звезд».
«Максимум метеорного потока ожидается 8 октября около полуночи по омскому времени. Следует ожидать короткого всплеска активности 100−150 метеоров в час. Однако некоторые модели говорят о максимуме в 21−22 часа», — отметил Крупко.
Несмотря на то, что Омск находится в идеальной точке Северного полушария для наблюдений, как отмечает руководитель Омского планетария, яркая полная Луна может помешать наблюдать за целым представлением в небе. К тому же очень медленные метеоры со скоростью всего 21 км/сек (при максимально возможной 72 км/сек), сделают «падающие звезды» слабыми. В связи с этим Крупко советует «ценителям» подобных космических явлений укрыться за деревом или зданием, чтобы небо стало более заметным.
Заключительным событием октября в омском небе станет явление межзвездной кометы весом 33 миллиарда тонн. Рассмотреть ее в небе можно будет рано утром 29 ноября при помощи бинокля.
