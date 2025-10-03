В октябре омичи смогут наблюдать в небе целое представление

Несмотря на то, что Омск находится в идеальной точке Северного полушария для наблюдений, как отмечает руководитель Омского планетария, яркая полная Луна может помешать наблюдать за целым представлением в небе. К тому же очень медленные метеоры со скоростью всего 21 км/сек (при максимально возможной 72 км/сек), сделают «падающие звезды» слабыми. В связи с этим Крупко советует «ценителям» подобных космических явлений укрыться за деревом или зданием, чтобы небо стало более заметным.