В городе Оса Пермского края завершили благоустройство Ярмарочной площади

Четвертый этап благоустройства Ярмарочной площади завершили в городе Оса в Пермском крае. Пространство улучшили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Осинского городского округа.
Теперь Ярмарочная площадь получила современное покрытие из высококачественных материалов. На пространстве установили новые уличные светильники, создающие уютную атмосферу в вечернее время и обеспечивающие безопасность для всех посетителей. Для комфортного отдыха также там поставили удобные лавочки из прочных и долговечных материалов.
Особое внимание было уделено озеленению территории. На площади высадили деревья и кустарники. Работы выполнены в установленные сроки. В будущем на пространстве планируют сделать цветочные клумбы.
Отметим, что в предыдущие годы на площади сделали новую хоккейную коробку, оборудовали площадки для волейбола и фитнеса, установили трибуны и модульное здание для переодевания. Еще там благоустроили концертное пространство с арт-объектом. Рабочие создали тропиночную сеть и сделали парковку. Обновленная Ярмарочная площадь стала социальным и культурным центром. Там проводятся различные мероприятия, такие как ярмарки и концерты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.