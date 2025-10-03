В городе Оса Пермского края завершили благоустройство Ярмарочной площади

Отметим, что в предыдущие годы на площади сделали новую хоккейную коробку, оборудовали площадки для волейбола и фитнеса, установили трибуны и модульное здание для переодевания. Еще там благоустроили концертное пространство с арт-объектом. Рабочие создали тропиночную сеть и сделали парковку. Обновленная Ярмарочная площадь стала социальным и культурным центром. Там проводятся различные мероприятия, такие как ярмарки и концерты.