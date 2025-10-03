Ричмонд
В школе села Шигоны в Самарской области открыли агроклассы

Ребята изучают основы генетики сельскохозяйственных культур, а также осваивают технологии разведения животных.

Два специализированных агротехнологических класса открыли в школе села Шигоны в Самарской области в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Шигонского муниципального района.

Для семиклассников создали направление «Генетика и селекция растений», где ребята изучают основы генетики и методы улучшения сортов сельскохозяйственных культур. Старшеклассники начали обучение по профилю «Эффективное животноводство и современные корма», позволяющему освоить современные технологии разведения животных и производства кормов.

Индустриальным партнером проекта стала компания «Перспектива “КС”», вложившая средства в ремонт кабинетов, их оснащение мебелью и современным оборудованием. Благодаря этому новые агроклассы дают школьникам возможность получать практические знания, необходимые для будущей профессии.

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь выбирала аграрные профессии. Поддержка образования сегодня — это инвестиция в завтрашний день сельского хозяйства», — подчеркнула главный бухгалтер компании «Перспектива “КС”» Антонина Касаткина.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.