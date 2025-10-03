Ричмонд
В Омске скончался клирик Омской епархии иерей Александр Ладилов

Священнослужитель скончался на 49-м году жизни после продолжительной болезни.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 октября, на 49-м году жизни скончался клирик Омской епархии иерей Александр Ладилов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой он боролся в течение нескольких лет.

Отец Александр более 20 лет нес пастырское служение на Омской земле и долгое время служил в Крестовоздвиженском соборе.

«Он оставил в сердцах прихожан добрую и светлую память», — отметили в Омской епархии.

После перенесенного коронавируса его здоровье резко ухудшилось: развилась сердечная недостаточность, нарушился обмен веществ, обострился сахарный диабет и возникли проблемы с почками. Несмотря на тяжелое состояние, два года назад священник смог вернуться к служению — он снова начал совершать требы и принимать исповеди. Однако в последние месяцы болезнь снова дала о себе знать.

В середине сентября отец Александр был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. За ним был организован круглосуточный уход, но спасти его не удалось.

О времени и месте отпевания будет сообщено дополнительно.