В Омске скончался клирик Омской епархии иерей Александр Ладилов

Сегодня, 3 октября, на 49-м году жизни скончался клирик Омской епархии иерей Александр Ладилов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой он боролся в течение нескольких лет.
Отец Александр более 20 лет нес пастырское служение на Омской земле и долгое время служил в Крестовоздвиженском соборе.
«Он оставил в сердцах прихожан добрую и светлую память», — отметили в Омской епархии.
После перенесенного коронавируса его здоровье резко ухудшилось: развилась сердечная недостаточность, нарушился обмен веществ, обострился сахарный диабет и возникли проблемы с почками. Несмотря на тяжелое состояние, два года назад священник смог вернуться к служению — он снова начал совершать требы и принимать исповеди. Однако в последние месяцы болезнь снова дала о себе знать.
В середине сентября отец Александр был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. За ним был организован круглосуточный уход, но спасти его не удалось.
О времени и месте отпевания будет сообщено дополнительно.