В Омске скончался клирик Омской епархии иерей Александр Ладилов

После перенесенного коронавируса его здоровье резко ухудшилось: развилась сердечная недостаточность, нарушился обмен веществ, обострился сахарный диабет и возникли проблемы с почками. Несмотря на тяжелое состояние, два года назад священник смог вернуться к служению — он снова начал совершать требы и принимать исповеди. Однако в последние месяцы болезнь снова дала о себе знать.