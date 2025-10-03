Ричмонд
В кардиодиспансер Ульяновской больницы поступило новое оборудование

В ближайшее время аппараты введут в эксплуатацию.

Новое оборудование поступило в кардиодиспансер Ульяновской областной клинической больницы при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном минздраве.

В учреждение закупили терапевтические лазерные аппараты, системы микроволновой диатермической терапии, электрокардиограф, дыхательные тренажеры, массажный стол и новые медицинские кровати. В ближайшее время аппараты введут в эксплуатацию.

«Для эффективной реабилитации кардиологических больных требуется внедрение новых подходов к лечению и восстановлению утраченных функций, а это невозможно без современного оборудования. Новые аппараты позволят нам обеспечить более высокий уровень медицинской помощи, повысить удовлетворенность и качество жизни пациентов», — отметила заместитель главного врача Ульяновской областной клинической больницы — руководитель кардиологического диспансера Наталья Трошина.

До конца года в кардиодиспансер поступят еще несколько десятков единиц нового оборудования. Среди них — аппарат УЗИ, велоэргометр, беговая дорожка, тренажеры для ходьбы, а также медицинская мебель.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.