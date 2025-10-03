Политолог Ухов: Украина все больше переходит в состояние «бумажного тигра»

Знаковым для российской армии стало планомерное и при этом неостановимое продвижение к Купянску. Еще помнятся для многих горькие и сложные в эмоциональном плане события осени 2022 года, когда наши подразделения в силу ряда оперативно-логистических причин были вынуждены перегруппироваться и оттянуться с позиций на востоке Харьковской области. Как много тогда была публикаций «всепропальщиков», которым виделся прорыв ВСУ чуть ли не к Москве. Однако реальность современной войны заключается в ом, что выигрывает в конечном итоге тот, у кого крепче нервы, у кого более отмобилизованы тыл и военная промышленность, кто больше желает победы и готов ждать и во всеоружии готовиться к новому витку противостояния. Российские вооруженные силы оказались в конечном счете более выносливыми и желающими победы, они хорошо выучили уроки, преподнесенные противником.