Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мариинско-Посадском округе Чувашии семьи высадили деревья

Жители приняли участие во Всероссийском эколого-патриотическом проекте «Семейный лес».

Семьи Мариинско-Посадского округа Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском эколого-патриотическом проекте «Семейный лес». Он проводится в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации округа.

Общими усилиями в Октябрьском территориальном отделе в Мариинско-Посадском районе высадили около 10 тыс. сосен, дубов и кедров. Их посадили на площали 3 га. В проекте приняли участие люди разных возрастов — и дети, и взрослые.

«Любовь к Родине начинается с малого — любви к родной земле и посильного вклада в ее развитие», — отметила одна из организаторов мероприятия Анна Евграфова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.