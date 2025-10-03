В Мариинско-Посадском округе Чувашии семьи высадили деревья

Семьи Мариинско-Посадского округа Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском эколого-патриотическом проекте «Семейный лес». Он проводится в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации округа.
Общими усилиями в Октябрьском территориальном отделе в Мариинско-Посадском районе высадили около 10 тыс. сосен, дубов и кедров. Их посадили на площали 3 га. В проекте приняли участие люди разных возрастов — и дети, и взрослые.
«Любовь к Родине начинается с малого — любви к родной земле и посильного вклада в ее развитие», — отметила одна из организаторов мероприятия Анна Евграфова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.