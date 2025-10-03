В РАН предложили строить пластиковые острова в океане из собранного мусора

«Ежегодно в океан выбрасываются миллионы тонн пластика, а площадь Большого тихоокеанского пятна составляет 1,5 млн кв. км. Однако мы не можем считать выходом из сложившейся ситуации ограничение производства полимеров, потому что это будет сдерживать развитие науки, технологий, экономики в нашей стране. Важно продолжить производство пластика и при этом реализовать грамотное захоронение и капсулирование отходов. Первый шаг к тому — создание системной, суверенной концепции РАН, и ее продвижение как на территории России, так и совместно с заинтересованными странами», — заявил Щербина, чьи слова приводятся в сообщении.