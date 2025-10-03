Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав многодетных семей в Башкирии

По данным правоохранительного ведомства, семьям предоставили земли для индивидуального жилищного строительства в селе Сихонкино, на которых нет необходимой инфраструктуры: отсутствуют подъездные дороги, системы электроснабжения и централизованного водоснабжения. В итоге у граждан нет возможности начать строительство жилья. Отмечается, что многочисленные обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов.