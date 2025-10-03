Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав многодетных семей в Башкирии

Глава СКР поручил доложить о семьях с детьми-инвалидами, чьи права нарушаются в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в Кармаскалинском районе Башкирии. Поводом стало обращение граждан, опубликованное в комментариях к аккаунту информационного центра СКР в социальной сети «ВКонтакте».

По данным правоохранительного ведомства, семьям предоставили земли для индивидуального жилищного строительства в селе Сихонкино, на которых нет необходимой инфраструктуры: отсутствуют подъездные дороги, системы электроснабжения и централизованного водоснабжения. В итоге у граждан нет возможности начать строительство жилья. Отмечается, что многочисленные обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов.

СК Башкирии завел уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате Следкома.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.