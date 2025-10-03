Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав многодетных семей в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в Кармаскалинском районе Башкирии. Поводом стало обращение граждан, опубликованное в комментариях к аккаунту информационного центра СКР в социальной сети «ВКонтакте».
По данным правоохранительного ведомства, семьям предоставили земли для индивидуального жилищного строительства в селе Сихонкино, на которых нет необходимой инфраструктуры: отсутствуют подъездные дороги, системы электроснабжения и централизованного водоснабжения. В итоге у граждан нет возможности начать строительство жилья. Отмечается, что многочисленные обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов.
СК Башкирии завел уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате Следкома.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.