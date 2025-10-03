Омичам предлагают зарплату до 170 тысяч рублей

В Кадровом центре Омской области прошла первая в октябре ярмарка вакансий, на которой соискателям предложили должности с зарплатой до 170 тысяч рублей. К примеру, на Радиозаводе имени А. С. Попова можно получать заработную плату от 100 до 170 тысяч рублей. Предприятие входит в число омских работодателей, которые выполняют гособоронзаказ.
Также свои предложения соискателям сделали ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области, УМВД России по г. Омску, ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области, КУ ЦЗН «Кадровый центр Омской области» и ФКУ СИЗО-1 УФСИН.
Мероприятие посетили более 40 человек. Четыре соискателя получили приглашения на собеседование, еще восемь подали анкеты для дальнейшего рассмотрения.
С начала 2024 года ярмарки вакансий в регионе объединили более 20 тысяч соискателей и свыше 1,8 тысячи работодателей. Всего в Кадровый центр за различными мерами поддержки обратились 27,7 тысячи жителей Омской области. Из них 18,9 тысячи уже трудоустроены: 4,2 тысячи — по направлению региональных центров занятости, а 13,2 тысячи — самостоятельно после консультаций со специалистами по подбору персонала. Кроме того, более 1,2 тысячи человек воспользовались поддержкой центра для открытия собственного дела.
