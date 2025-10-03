В городе-курорте Кисловодске отремонтировали шесть участков дорог

Шесть участков дорог общей протяженностью более 8 км отремонтировали в Кисловодске в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Работы выполнили на улицах Кисловодской, Октябрьской, Седлогорской, Толстого, Чапаева и подъездной дороге к Замку коварства и любви. Для местных жителей это долгожданный ремонт, так как улицы давно нуждались в комплексном обновлении.
На выбранных участках улучшили дорожное полотно, бордюры, подъездные участки к домам и тротуары. На части объектов дополнительно для обеспечения безопасности сделали недостающее электроосвещение.
«Качество дорог в городе влияет не только на качество жизни местных жителей, но и, безусловно, на развитие курорта в целом. Готовность на местных дорогах по нацпроекту составляет 95% на сегодняшний день. Уверен, что местные жители уже оценили те участки, где работы полностью завершены», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.