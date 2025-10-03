Монеты, обувь и залежи навоза: что находят на месте раскопок около ЦУМа в Казани

Все новые находки продолжают извлекать из-под земли в ходе изыскательных работ на улице Яхина в центре Казани. Раскопки ведутся рядом со зданием бывшего ЦУМа, на участке, где запланировано строительство бизнес-центра с подземной парковкой. Как сообщалось ранее, на месте раскопок были найдены старая кирпичная кладка, старинные монеты, столовые приборы, нательные крестики, фрагменты сбруи для лошадей и другие артефакты. Кроме того, рядом с ЦУМом обнаружены буквально залежи старого перепревшего конского навоза, старинные бутылки, в том числе с неизвестным содержимым, печные изразцы и обувь. Об этом «МК в Казани» рассказал очевидец. Некоторые из находок ему удалось сфотографировать. Фотографии с места изыскательных работ на улице Яхина — в нашем фоторепортаже.