В Ростове открыли мемориальную доску в честь сапера, погибшей при взрыве БПЛА

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску, посвященную прапорщику полиции Екатерине Куликовой, погибшей при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Церемония состоялась 3 октября. Табличку на фасаде дома № 11 по улице Тимофеева, открыла мать Екатерины Куликовой — Маргарита Юрьевна Куликова. После этого собравшиеся возложили цветы и провели минуту молчания.
В мероприятии приняли участие сестра, сослуживцы и друзья Екатерины Куликовой. Также почтить память пришли представители органов власти и силовых структур. В том числе, среди присутствующих были заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев и начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
Напомним, прапорщик Екатерина Куликова и ее коллега — капитан Павел Покидов — погибли в конце июля 2025 года во время ликвидации последствий атаки БПЛА в Сальске. Рядом с саперами сдетонировал неразорвавшийся снаряд.
