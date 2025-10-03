Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове открыли мемориальную доску в честь сапера, погибшей при взрыве БПЛА

Имя Екатерины Куликовой, погибшей при исполнении служебного долга, увековечили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску, посвященную прапорщику полиции Екатерине Куликовой, погибшей при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Церемония состоялась 3 октября. Табличку на фасаде дома № 11 по улице Тимофеева, открыла мать Екатерины Куликовой — Маргарита Юрьевна Куликова. После этого собравшиеся возложили цветы и провели минуту молчания.

В мероприятии приняли участие сестра, сослуживцы и друзья Екатерины Куликовой. Также почтить память пришли представители органов власти и силовых структур. В том числе, среди присутствующих были заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев и начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Напомним, прапорщик Екатерина Куликова и ее коллега — капитан Павел Покидов — погибли в конце июля 2025 года во время ликвидации последствий атаки БПЛА в Сальске. Рядом с саперами сдетонировал неразорвавшийся снаряд.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше