В селе Тенеево Самарской области отремонтировали офис врача общей практики

Специалисты в том числе полностью заменили системы водоснабжения, электроснабжения и отопления.

Офис врача общей практики обновили в селе Тенеево Кошкинского района Самарской области. Капитальный ремонт в подразделении Кошкинской больницы выполнили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Специалисты обновили покрытия стен, потолков и напольные покрытия, полностью заменили системы водоснабжения, электроснабжения и отопления. Также отремонтировали крыльцо и установили новые наружные двери.

«Проведенные работы улучшили условия пребывания пациентов и работы медицинского персонала. Теперь в помещениях значительно теплее, комфортнее и безопаснее», — отметил главный врач Кошкинской больницы Виталий Салманидин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.