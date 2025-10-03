Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года

— И Японию приводила в пример, что они это делают. Надо проработать с будущего года. А почему нет? Она, оказывается, варит это яйцо и очищенное поставляет. Ну так у нас же не перетрудились там в школе, чтобы по три этих маленьких яйца сварить и очистить, — заявил президент Беларуси.