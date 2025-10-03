Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года

Лукашенко советует использовать перепелиные яйца в меню в белорусских школах с 2026.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября, в пятницу, во время рабочей поездки в Солигорский район, сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко уточнил, что обсуждалась тема большего потребления яиц. Он акцентировал внимание на том, что директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева высказывала мнение: они были бы не против, чтобы школы брали больше перепелиных яиц.

— И Японию приводила в пример, что они это делают. Надо проработать с будущего года. А почему нет? Она, оказывается, варит это яйцо и очищенное поставляет. Ну так у нас же не перетрудились там в школе, чтобы по три этих маленьких яйца сварить и очистить, — заявил президент Беларуси.

Кстати, нормы оплаты за школьное питание выросли на 5% в Беларуси с 1 октября.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глобальную цель Беларуси.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше