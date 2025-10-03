Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября, в пятницу, во время рабочей поездки в Солигорский район, сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко уточнил, что обсуждалась тема большего потребления яиц. Он акцентировал внимание на том, что директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева высказывала мнение: они были бы не против, чтобы школы брали больше перепелиных яиц.
— И Японию приводила в пример, что они это делают. Надо проработать с будущего года. А почему нет? Она, оказывается, варит это яйцо и очищенное поставляет. Ну так у нас же не перетрудились там в школе, чтобы по три этих маленьких яйца сварить и очистить, — заявил президент Беларуси.
Кстати, нормы оплаты за школьное питание выросли на 5% в Беларуси с 1 октября.
