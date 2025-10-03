Гендиректор омского «Авангарда» вступился за Чеккони, отстраненного на 1 матч

Гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков высказал на своем Телеграм-канале мнение о действиях КХЛ, которая вынесла дополнительное наказание защитнику нашей команды Джозефу Чеккони за драку с Иваном Мурановым в матче с «Адмиралом». Легионер в той драке был зачинщиком, но сделал это из-за того, что соперник больно проехался по нашему защитнику Вячеславу Войнову, когда тот упал.
"Вот сейчас не понял. В чем одно из главных отличий хоккея от футбола, что, собственно, и импонирует мне как новому апологету этой игры, так это открытая, честная, мужская борьба, плечо в плечо, тело в тело. И традиционная возможность выяснить отношения в поединке один на один, если ситуация требует. Можно сколь угодно возмущаться и ворчать, но это традиция, часть игры, без этого хоккей перестанет быть хоккеем.
И вот теперь я вижу, как нашего игрока безосновательно наказывают дважды, нет, трижды. В самой игре за драку — на полпериода сажают на скамейку штрафников, потом денежный штраф и еще дисквалификация на игру", — написал Чистяков.
Фото: ХК «Авангард».
Он напомнил: игрок получил обидную травму на самом старте предсезонки, почти не успев начать нормально тренироваться вместе со всеми. Игра с «Адмиралом» для Чеккони стала для него первой в чемпионате.
"Как вы думаете, волновался он перед первой игрой? Когда ты хочешь всем показать, кто ты такой? Команде, тренеру, болельщикам, себе самому.
Арена у нас непростая. Выйдешь во двор поиграть, где на тебя смотрят три вороны на дереве и бабушка у подъезда — так и то волнуешься. А тут 12 000 зрителей, десятки тысяч у экранов. Но он с первых минут играл так, что всем стало ясно — этот парень не просто так тут. И выполнял четко свою работу. Свою роль.
И без всякой грязи встал на защиту своего партнера. И вот так сурово наказан.
Что получается? Теперь игроки сто раз подумают, прежде чем бросаться на защиту своих партнеров, своих лидеров? Но ведь так хоккей может потерять важный элемент своего ДНК, элемент, который среди других привлекает к этой великой игре новых поклонников. Это неправильно", — добавил гендиректор.
В заключение Чистяков напомнил: недавно НХЛ был такой же опыт, когда зачинщиков наказывали сразу дисквалификацией в матчах. И прожило это правило всего лишь один сезон. Далее его отменили.
