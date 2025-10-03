Гендиректор омского «Авангарда» вступился за Чеккони, отстраненного на 1 матч

Арена у нас непростая. Выйдешь во двор поиграть, где на тебя смотрят три вороны на дереве и бабушка у подъезда — так и то волнуешься. А тут 12 000 зрителей, десятки тысяч у экранов. Но он с первых минут играл так, что всем стало ясно — этот парень не просто так тут. И выполнял четко свою работу. Свою роль.