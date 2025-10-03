Путин наградил педагогов участников спецоперации

Кроме того, Путин присвоил почетные звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» директору спортивной школы «Бастион» во Владивостоке Вячеславу Иванову, «Заслуженный учитель РФ» учителю средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова в Псковской области Светлане Магера, а также учителю средней общеобразовательной школы № 9 в Ленинградской области Зое Никитиной.