В Омске началось строительство Северного обхода

Это самый масштабный в Омской области проект за последние десятилетия. Он выведет транзитный транспорт за пределы города и разгрузит центральные магистрали. Реализация проекта напрямую связана с расширением трассы М-12 «Восток» и международных коридоров, связывающих Европу и Азию. Протяженность Северного обхода Омска составит почти 66 км. будет построено два моста через реки Иртыш и Омь, 19 путепроводов и шесть площадок отдыха. Автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения на расчетную скорость 120 километров в час.