В Омске началось строительство Северного обхода

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, гендиректор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин и первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер 3 октября 2025 года дали официальный старт строительству Северного обхода Омска.
Как сообщила пресс-служба регионального правительства, торжественная церемония прошла на площадке будущего моста через Иртыш, где была забита первая свая.
Новая транспортная артерия навсегда изменит логистическую карту всего Сибирского округа и откроет перед регионом новые возможности, отметил во время церемонии зампред федерального правительства Марат Хуснуллин, который присоединился к знаковому событию для Омска в режиме телемоста. Участвовал в мероприятии и глава Минтранса России Андрей Никитин.
Это самый масштабный в Омской области проект за последние десятилетия. Он выведет транзитный транспорт за пределы города и разгрузит центральные магистрали. Реализация проекта напрямую связана с расширением трассы М-12 «Восток» и международных коридоров, связывающих Европу и Азию. Протяженность Северного обхода Омска составит почти 66 км. будет построено два моста через реки Иртыш и Омь, 19 путепроводов и шесть площадок отдыха. Автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения на расчетную скорость 120 километров в час.
За четыре года из федерального бюджета на дорогу выделят 27 миллиардов рублей. Финансирование также осуществляется за счет внебюджетных источников и банковских инвестиций.