В Удмуртии до конца года обновят четыре школы

Всего по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2025 году в республике улучшили восемь школ. К концу ноября планируется закончить ремонт школ № 5 и 10 в Можге, а в декабре — школы в селе Какмож Вавожского района и экономико-математического лицея № 29 в Ижевске.