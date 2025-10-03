В Удмуртии до конца года обновят четыре школы

Четыре школы планируют отремонтировать до конца года в Удмуртии. Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Всего по нацпроекту «Молодежь и дети» в 2025 году в республике улучшили восемь школ. К концу ноября планируется закончить ремонт школ № 5 и 10 в Можге, а в декабре — школы в селе Какмож Вавожского района и экономико-математического лицея № 29 в Ижевске.
В этом году программа капитального ремонта впервые охватила детские сады и учреждения среднего профессионального образования. В селе Селты улучшают детский сад № 5, где уже выполнено более половины запланированных работ. Кроме того, преображается Глазовский политехнический колледж. Завершить работы на обоих объектах планируют до конца года.
Отметим, что 1 сентября открылись четыре обновленные школы: № 2 и 15 в Сарапуле, а также учреждения в селе Пудем Ярского района и деревне Старый Утчан Алнашского района.
Также этим летом в Ижевске начали строить новую школу. Она будет четырехэтажной и сможет принять более 1 тысячи учеников. В этом году планируется подготовить основу: заложить фундамент, построить подземную часть и установить каркас первой секции здания.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.