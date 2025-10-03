Андижан и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс — дата и время

Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров.
Теперь дорога к близким, учебе или работе станет еще удобнее! С 27 октября Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы по маршруту Андижан — Санкт-Петербург — Андижан.
Аэрофлот возобновляет полеты в несколько городов Узбекистана.
По данным пресс-службы, на первом этапе полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов составит от 2,355 миллиона сумов (около $200).
Полеты будут осуществляться по следующему графику:
- Вылет из Андижана в 10.00, прибытие в Санкт-Петербург в 13.35.
- Вылет из Петербурга в 15.05, прибытие в Андижан в 22.00.
- Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом.