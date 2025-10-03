Ричмонд
Андижан и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс — дата и время

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Крупнейшая авиакомпания республики Uzbekistan Airways с 27 октября запускает еженедельный рейс из Андижана в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Источник: Sputnik.uz

Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров.

Теперь дорога к близким, учебе или работе станет еще удобнее! С 27 октября Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы по маршруту Андижан — Санкт-Петербург — Андижан.

говорится в сообщении перевозчика

Аэрофлот возобновляет полеты в несколько городов Узбекистана.

По данным пресс-службы, на первом этапе полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов составит от 2,355 миллиона сумов (около $200).

Полеты будут осуществляться по следующему графику:

  • Вылет из Андижана в 10.00, прибытие в Санкт-Петербург в 13.35.
  • Вылет из Петербурга в 15.05, прибытие в Андижан в 22.00.
