Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обеспечивала победы в тендерах: сотрудницу башкирского предприятия поймали на взятках на миллионы рублей

В Башкирии сотрудницу предприятия осудят за взятки на 2,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против специалиста отдела снабжения одного из производственных предприятий Кумертау. Женщину, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, обвиняют в десятке эпизодов получения взяток.

По данным следствия, с 2019 по 2024 год обвиняемая систематически получала незаконное денежное вознаграждение от представителей коммерческих организаций. За взятки она обеспечивала победу определенных компаний в конкурсах на право заключения договоров поставок комплектующих для производства.

Фигурантка искусственно создавала условия для победы «нужных» организаций, ограничивая доступ к конкурсам другим компаниям, предлагавшим более выгодные условия. При этом она допускала до участия в тендерах компании с менее выгодными предложениями. Общая сумма полученных взяток превысила 2,7 миллиона рублей, все деньги перечислялись на банковские счета ее родственников.

Преступления выявили сотрудники СК, ФСБ и МВД. Обвиняемая полностью признала свою вину. Материалы возбужденного на нее уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

— Уголовные дела в отношении двоих взяткодателей рассматриваются в суде, в отношении восьмерых вынесен обвинительный приговор, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.