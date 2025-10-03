Обеспечивала победы в тендерах: сотрудницу башкирского предприятия поймали на взятках на миллионы рублей

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против специалиста отдела снабжения одного из производственных предприятий Кумертау. Женщину, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, обвиняют в десятке эпизодов получения взяток.
По данным следствия, с 2019 по 2024 год обвиняемая систематически получала незаконное денежное вознаграждение от представителей коммерческих организаций. За взятки она обеспечивала победу определенных компаний в конкурсах на право заключения договоров поставок комплектующих для производства.
Фигурантка искусственно создавала условия для победы «нужных» организаций, ограничивая доступ к конкурсам другим компаниям, предлагавшим более выгодные условия. При этом она допускала до участия в тендерах компании с менее выгодными предложениями. Общая сумма полученных взяток превысила 2,7 миллиона рублей, все деньги перечислялись на банковские счета ее родственников.
— Уголовные дела в отношении двоих взяткодателей рассматриваются в суде, в отношении восьмерых вынесен обвинительный приговор, — сообщает СК.
