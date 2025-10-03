В Свердловской области стало меньше алкоголиков

Свердловские медики во Всемирный день трезвости привели занимательную статистику. В регионе стало меньше пациентов, которые страдают алкогольной зависимостью. Этот показатель стал в 1,6 раза ниже среднероссийского. Также на 15% снизилось число алкозависимых по УрФО. Об этом сообщает региональный Минздрав.