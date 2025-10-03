В Свердловской области стало меньше алкоголиков

Свердловские медики во Всемирный день трезвости привели занимательную статистику. В регионе стало меньше пациентов, которые страдают алкогольной зависимостью. Этот показатель стал в 1,6 раза ниже среднероссийского. Также на 15% снизилось число алкозависимых по УрФО. Об этом сообщает региональный Минздрав.
— Предпринимаются шаги, позволяющие снизить количество употребляемого алкоголя, обратить внимание на последствия для организма. Идет активная пропаганда здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи", — объяснил главный нарколог Свердловской области и главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.
По данным ведомства, в 2024 году в регионе было 483 случая на 100 тысяч человек. В прошлом году стало на 10% меньше пациентов, которые впервые зарегистрированы наркологической службой области.
За минувшие восемь месяцев этого года под наблюдением у свердловских наркологов находятся 629 пациентов с алкогольной зависимостью.