Более 2000 жителей Минераловодского округа Ставрополья проверили здоровье

«Краевой проект, запущенный по инициативе губернатора региона, показывает свою эффективность уже не первый год. С этого года он вошел в состав национального проекта и продолжает помогать людям в отдаленных населенных пунктах. В прошлом году медиками было осуществлено 36 выездов. Врачами-специалистами проведено 2284 осмотра, по итогам которых около 1600 человек были направлены на амбулаторное лечение, 26 — на стационарное, еще 37 направлены в краевые лечебные учреждения», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.