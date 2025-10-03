Более 2000 жителей Минераловодского округа Ставрополья проверили здоровье

Мобильные медицинские бригады регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с начала года совершили 28 выездов в сельские населенные пункты Минераловодского округа Ставропольского края и осмотрели более 2 тыс. человек. Об этом сообщили в правительства региона.
Выезды мобильных бригад медиков в сельские территории округа проходят еженедельно. В населенных пунктах проводится прием узких специалистов, обследование и консультирование пациентов. Также люди при необходимости получают направление в специализированные медучреждения.
«Краевой проект, запущенный по инициативе губернатора региона, показывает свою эффективность уже не первый год. С этого года он вошел в состав национального проекта и продолжает помогать людям в отдаленных населенных пунктах. В прошлом году медиками было осуществлено 36 выездов. Врачами-специалистами проведено 2284 осмотра, по итогам которых около 1600 человек были направлены на амбулаторное лечение, 26 — на стационарное, еще 37 направлены в краевые лечебные учреждения», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.