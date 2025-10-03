Путин: ветераны СВО достойно справятся с работой на гражданском поприще

«Повторю, смысл этой программы (“Время героев”) в том, чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству, работали, как в свое время Высоцкий говорил, на мирной передовой, прежде всего в государственном и муниципальном управлении. Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами», — сказал Путин на церемонии.