Путин: ветераны СВО достойно справятся с работой на гражданском поприще

Путин уверен, что бойцы СВО достойно справятся с работой на гражданском поприще.

Источник: © РИА Новости

СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что ветераны СВО достойно справятся и с работой на гражданском поприще.

Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре «Сириус».

«Повторю, смысл этой программы (“Время героев”) в том, чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству, работали, как в свое время Высоцкий говорил, на мирной передовой, прежде всего в государственном и муниципальном управлении. Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами», — сказал Путин на церемонии.