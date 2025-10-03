Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета

- Госуслуги, прочие госсервисы, сайты правительства и администрации президента России;
- Мессенджер МАХ;
- Соцсети «Вконтакте и “Одноклассники”, Mail.ru и “Дзен”;
- Сайт и приложение Т2;
- Сервисы “Яндекса” — Go, “Еда”, “Лавка”, “Музыка”, “Карты”, “Путешествия, Навигатор”;
- Видеохостинг Rutube; “Кинопоиск”
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Сервис объявлений “Авито”;
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования.
Кроме того, в регионе появляется все больше точек Wi-Fi — их активно открывают для посетителей различные учреждения. Например, в областном перинатальном центре клинической больницы № 40 теперь есть сразу 17 новых точек доступа Wi-Fi. А в специализированном отделении Кстовской ЦРБ и нижегородском роддоме № 4 для выхода в сеть доступны четыре и шесть точек соответственно.
Самыми доступными для простых горожан остаются Wi-Fi-точки на умных остановках в Нижнем Новгороде. В некоторых городах области, например, в Выксе, выйти в интернет можно даже на набережной, главном парке города и еще нескольких популярных местах. Доступ предоставляется после простой авторизации, которая занимает не более минуты.
Карта точек нижегородского Wi-Fi также доступна пользователям офлайн.
«Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с “белым списком” сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически — не требуется никаких дополнительных активаций», — говорит директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров.