Путин осмотрел новый концертный центр «Сириус»

В новом концертном центре «Сириус» созданы два зала: Главный зал вместимостью 1200 зрителей и Камерный на 500 мест. А также три репетиционных — для балета, оркестра и универсальный. Уникален и главный вестибюль площадью 1,7 тысячи квадратных метров, который будет трансформироваться в музейно-выставочное пространство.