В Перми отремонтировали участок улицы Тургенева

Участок улицы Тургенева отремонтировали в Мотовилихинском районе Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Дорогу привели в порядок на отрезке протяженностью 560 м от улицы Макаренко до улицы Дружбы. Специалисты отремонтировали проезжую часть и тротуар, заменили бортовой камень, обустроили газоны. Пешеходную часть улучшили на всем протяжении участка — с заменой не только покрытия, но и поребрика. Также специалисты установили знаки и нанесли разметку, включая зебры на пешеходных переходах. Отметим, что ремонт провели на четной стороне улицы.
Улица Тургенева находится в густонаселенном микрорайоне Городские горки. Там есть большое количество социально значимых объектов: школы, поликлиники, детские сады и больницы. Также улица ведет к стадиону «Трудовые резервы».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.