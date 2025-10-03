В Перми отремонтировали участок улицы Тургенева

Дорогу привели в порядок на отрезке протяженностью 560 м от улицы Макаренко до улицы Дружбы. Специалисты отремонтировали проезжую часть и тротуар, заменили бортовой камень, обустроили газоны. Пешеходную часть улучшили на всем протяжении участка — с заменой не только покрытия, но и поребрика. Также специалисты установили знаки и нанесли разметку, включая зебры на пешеходных переходах. Отметим, что ремонт провели на четной стороне улицы.