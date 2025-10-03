Эксперт из Китая назвал преимущество MAX над WeChat

Чжао отметил передовые технологии и впечатляющий рост аудитории MAX — каждый четвертый россиянин стал пользователем MAX всего через несколько месяцев после запуска платформы. По мнению эксперта, папки для чатов, редактирование сообщений и быстрые реакции дают MAX преимущество над WeChat.
Специалист рассказал, что WeChat в Китае почти вытеснил традиционную мобильную связь благодаря качественным звонкам. Он считает, что MAX показывает достойный уровень в развитии этого направления, используя свыше 2500 медиасерверов в РФ и внедряя передовые разработки для повышения качества связи, такие как DRed и NoLACE.
Эксперт видит сходство российской и китайской платформ в стремлении стать универсальным цифровым инструментом, объединяющим госуслуги и бизнес-сервисы. По его словам, цель — дать пользователю единый доступ к финансам, медицине и другим повседневным услугам.
«MAX и WeChat — продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. У MAX есть шанс построить собственную модель с учетом российских реалий», — указал китайский эксперт.
Чжао отдельно подчеркнул сбалансированность подхода MAX к вопросам конфиденциальности и безопасности. По его словам, мощное шифрование надежно защищает данные пользователей, а локализация компаний позволяет правоохранительным органам сократить вероятность мошенничества.
Для борьбы со злоумышленниками в MAX применяются современные антифрод-системы, включая автоматическую проверку номеров, что создает дополнительный барьер для телефонных мошенников.
Как заключает Чжао, MAX следует не стратегии повторения, а создает свою уникальную модель. «Главное в этой истории — не догонять, а искать свой путь к тому, каким должен быть суперапп в России, опираясь на уже состоявшиеся платформы», — уверен эксперт.