Эксперт из Китая назвал преимущество MAX над WeChat

Как заключает Чжао, MAX следует не стратегии повторения, а создает свою уникальную модель. «Главное в этой истории — не догонять, а искать свой путь к тому, каким должен быть суперапп в России, опираясь на уже состоявшиеся платформы», — уверен эксперт.