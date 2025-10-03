Омичи могут пожаловаться на проблемы с интернетом в доме через «Госуслуги»

Инициатива направлена на защиту прав потребителей и обеспечение свободного доступа к телекоммуникационным услугам. Омичам напоминают: если управляющая компания навязывает услуги одного провайдера или чинит препятствия при подключении другого, это нарушение закона, и теперь на него можно оперативно пожаловаться через цифровую платформу. Ранее мы писали, что омичам предлагают выбрать рисунок на 500-рублевую купюру.