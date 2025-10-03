Омичи могут пожаловаться на проблемы с интернетом в доме через «Госуслуги»

Жители Омской области теперь могут официально жаловаться на нарушения при подключении к интернету в многоквартирных домах прямо через портал «Госуслуги». Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило специальную форму, с помощью которой можно сообщить, например, о том, что управляющая компания не даёт жильцам самостоятельно выбрать интернет-провайдера.
Чтобы подать обращение, достаточно зайти в личный кабинет на «Госуслугах», заполнить форму и прикрепить подтверждающие документы: заявления, переписку с УК, ответы ведомств или других организаций. После проверки полноты материалов Минцифры направит жалобу в прокуратуру для проверки по существу.
Срок рассмотрения обращения зависит от характера проблемы, но не превышает 30 дней. Следить за статусом обработки можно в том же личном кабинете на портале.
Инициатива направлена на защиту прав потребителей и обеспечение свободного доступа к телекоммуникационным услугам. Омичам напоминают: если управляющая компания навязывает услуги одного провайдера или чинит препятствия при подключении другого, это нарушение закона, и теперь на него можно оперативно пожаловаться через цифровую платформу. Ранее мы писали, что омичам предлагают выбрать рисунок на 500-рублевую купюру.