Петербуржцы завоевали 12 призовых мест на «Российской студенческой весне»

Петербургская делегация побывала на XXXIII (IV) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходил с 15 по 21 сентября в Ставрополе, и заняла призовые места. Мероприятие проводилось по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
«Российская студенческая весна» — это масштабный культурный фестиваль, который объединяет студентов со всех уголков страны. На этой площадке ребята получают возможность заявить о себе, представить творческие работы и найти единомышленников. В событии приняли участие более 2 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций из 70 регионов России.
В этом году 36 молодых артистов из Петербурга участвовали в таких направлениях, как «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и «Мода». Помимо сольных и коллективных выступлений участники показали региональную программу «Город героев», которая погрузила зрителей в атмосферу петербургского искусства.
Представители делегации завоевали призовые места: четыре первых места, шесть третьих мест и специальный приз в номинации «Авторская песня». Также они заняли второе место за региональную программу «Город героев».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.