Жительницу Ростовской области удостоили звания Заслуженного учителя России

Жительнице Цимлянска Ростовской области Ольге Маркиной присвоили звание «Заслуженный учитель России». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Донской глава рассказал, что указ о присвоении почетного звания подписал президент России Владимир Путин, а нагрудный знак на сцене Национального центра «Россия» вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Эта новость пришла из Москвы, где проходит всероссийский Форум классных руководителей.
— Заслуженная награда за более чем 35 лет труда. Присоединяюсь к поздравлениям и горжусь, что в нашей области работают такие талантливые и преданные своему делу люди, — написал Юрий Слюсарь.
Напомним, также в преддверии Международного дня учителя губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь собрал за одним столом героев СВО и их школьных наставников. Встреча прошла в теплой, непринужденной обстановке.
