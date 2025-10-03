Ричмонд
Жительницу Ростовской области удостоили звания Заслуженного учителя России

Почетное звание присвоили учителю из Цимлянска Ольге Маркиной.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Цимлянска Ростовской области Ольге Маркиной присвоили звание «Заслуженный учитель России». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Донской глава рассказал, что указ о присвоении почетного звания подписал президент России Владимир Путин, а нагрудный знак на сцене Национального центра «Россия» вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Эта новость пришла из Москвы, где проходит всероссийский Форум классных руководителей.

— Заслуженная награда за более чем 35 лет труда. Присоединяюсь к поздравлениям и горжусь, что в нашей области работают такие талантливые и преданные своему делу люди, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, также в преддверии Международного дня учителя губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь собрал за одним столом героев СВО и их школьных наставников. Встреча прошла в теплой, непринужденной обстановке.

