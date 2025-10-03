В Волковыске мужчина на спор выстрелил себе в бедро из пневматики

Сотрудники милиции смогли установить, что в результате возникшего спора со знакомым, мужчина подложил под брюки пластмассовый контейнер, а затем, держа в правой руке пневматическое ружье, выстрелил из него. Тем самым он причинил себе телесные повреждения.