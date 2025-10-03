В Волковыске мужчина на спор выстрелил себе в бедро из пневматики. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве уточнили: в Волковысское РОВД поступила информация из приемного отделения Волковысской центральной районной больницы о том, что к ним поступил мужчина 1996 года рождения с ранением правого бедра.
Сотрудники милиции смогли установить, что в результате возникшего спора со знакомым, мужчина подложил под брюки пластмассовый контейнер, а затем, держа в правой руке пневматическое ружье, выстрелил из него. Тем самым он причинил себе телесные повреждения.
Судебные эксперты установили, что винтовка была заводским способом. Она является пружинно-поршневой пневматической винтовкой «Model B1».
«Свой поступок сотрудникам милиции мужчина объяснил возникшим в ходе спора интересом: пробьет ли пневматическая пуля пластмассовый контейнер либо нет?» — озвучили подробности в ведомстве.
