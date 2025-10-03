Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области

Итоги Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России», отвечающего задачам нацпроекта «Молодежь и дети», подвели 3 октября на площадке Национального центра «Россия» в Москве в ходе V Форума классных руководителей. Победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области, сообщили в Минпросвещения РФ.
«Школа должна не только давать передовые знания, но и помогать каждому молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни. Это слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Именно вы, дорогие педагоги и наставники, не только учите, но и воспитываете наших детей, даете им верные ориентиры в жизни», — обратился к участникам конкурса заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что конкурсы — не просто состязания в мастерстве, а важнейший инструмент развития отечественного образования.
«В 2025 году мы продолжили работу в рамках создания единой экосистемы конкурсов. Это позволяет нам укреплять профессиональное сообщество, делиться лучшими практиками и вместе решать ключевые задачи государственной политики в сфере образования. Благодаря объединению усилий мы создаем преемственность между уровнями образования, поддерживаем наставничество и выявляем настоящих лидеров, способных влиять на образовательную повестку страны. Ваш опыт — основа для воспитания подрастающего поколения в духе традиционных российских ценностей», — подчеркнул министр.
Сергей Кравцов также обратил внимание, что каждый из конкурсантов — настоящий профессионал, чей труд, преданность делу и безграничная любовь к детям формируют будущее страны.
«Эта победа наша вместе — с моей семьей, с моей школой, с моими учителями, с моими учениками и моей Белгородской областью. На конкурсном пути я встретил огромное количество прекрасных людей и пытался у них чему-то научиться. В преддверии Дня учителя я желаю всем учиться у всех и у всего», — сказал победитель конкурса Дмитрий Баланчуков.
В ходе торжественной церемонии министр просвещения РФ также объявил имена призеров конкурса «Учитель года России». Ими стали Юрий Уробушкин из Московской области, Руслан Мамакин из Ненецкого автономного округа, Мадина Зубайраева из Чеченской Республики, Александра Иванищева из Липецкой области, Глеб Фомин из Челябинской области и Рашид Надиров, представлявший Тамбовскую область.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.