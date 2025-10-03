Более 20% российских туристов старше 55 лет выбрали курорты юга России

Среди туристов, путешествующих по России, 23% — это люди старше 55 лет. За первое полугодие они совершили 18,5 млн поездок. Это на 13% больше, чем за тот же период 2024 года. Наиболее популярны среди туристов серебряного возраста путешествия от 10 дней и более с друзьями и семьёй в южные регионы. Такие данные приводят аналитики Сбера по результатам проведенного исследования.
В тройку популярных регионов среди них вошли Ленинградская и Московская области (по 31%), а также Ставропольский край (28%). Востребованы и другие южные регионы — курорты Кубани, Крым и Северный Кавказ.
Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— На их выбор влияют 5 факторов: доступность инфраструктуры, качество сервиса индустрии гостеприимства, развитие безналичных платежей, богатое культурное наследие, разнообразие природных достопримечательностей. После 55 лет путешественники все чаще выбирают для поездок на юг осень и весну. Также они на четверть чаще молодежи покупают туристические путевки для себя и родственников. Это помогает нивелировать сезонные колебания в загрузке отелей и санаториев, формирует стабильный спрос на оздоровительный, гастрокультурный и промышленный туризм, даёт рост оборота всему занятому в смежных областях южной экономики малому и среднему бизнесу, — пояснил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Путешествия являются важным элементом досуга россиян в возрасте 50−75 лет, что помогает снижать стресс и восстанавливать энергию. Чаще всего люди серебряного возраста отправляются в поездки по другим регионам примерно раз в год (41%). Примерно треть совершает две-три поездки ежегодно, ещё небольшая доля отдыхающих устраивает отпуска четырежды и чаще. Лишь незначительная часть выбирает оставаться дома.
По данным опросов банка, подавляющее большинство пенсионеров планирует отдыхать в пределах России до конца текущего года.
Также были проанализирован состав затрат в этой возрастной группе. Люди в возрасте старше 55 лет чаще покупают в продовольственных (32,6% трат) и непродовольственных (29,4%) магазинах и аптеках (3,7%), уделяют больше внимания здоровому образу жизни и правильному питанию, но вдвое меньше среднего тратят на развлечения. При этом, только за первые 6 месяцев 2025 их средние дневные траты выросли на 10,3%.