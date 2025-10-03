Более 20% российских туристов старше 55 лет выбрали курорты юга России

— На их выбор влияют 5 факторов: доступность инфраструктуры, качество сервиса индустрии гостеприимства, развитие безналичных платежей, богатое культурное наследие, разнообразие природных достопримечательностей. После 55 лет путешественники все чаще выбирают для поездок на юг осень и весну. Также они на четверть чаще молодежи покупают туристические путевки для себя и родственников. Это помогает нивелировать сезонные колебания в загрузке отелей и санаториев, формирует стабильный спрос на оздоровительный, гастрокультурный и промышленный туризм, даёт рост оборота всему занятому в смежных областях южной экономики малому и среднему бизнесу, — пояснил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.