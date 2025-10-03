Михаил Иванов из ЯНАО стал победителем конкурса «Мастер года» в 2025 году

«Друзья, я счастлив, я горд тем, что смог представить Ямал на таком высоком уровне. Благодарю свою региональную команду за веру, надежду и подготовку! Отдельные слова благодарности хочу адресовать нашему губернатору Дмитрию Андреевичу Артюхову за активную помощь педагогам. Спасибо организаторам, оператору конкурса и гостеприимному Курску. Мастера, спасибо вам за то, что подарили конкурсу такую незабываемую атмосферу. И хочу сказать всем: невозможное сегодня станет возможным завтра!» — обратился к участникам конкурса Михаил Иванов.