Михаил Иванов из ЯНАО стал победителем конкурса «Мастер года» в 2025 году

Итоги Всероссийского конкурса среди педагогических работников СПО «Мастер года», который проводится по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», подвели в Курске. Победителем стал преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Михаил Иванов, сообщили в Институте развития профессионального образования.
В финале конкурса 89 участников из всех регионов России представили 53 профессии и специальности. Лучшим был признан преподаватель специальности «туризм и гостеприимство» Ямальского многопрофильного колледжа в ЯНАО Михаил Иванов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что за победой стоят упорный труд, высокий профессионализм и преданность делу.
«Хочу особо подчеркнуть: на финале “Мастера года” нет проигравших! Каждый финалист и призер — гордость системы СПО. Вы — самые активные, талантливые и творческие педагоги колледжей и техникумов России», — заявил министр.
Победитель получит денежный приз в размере 200 тыс. рублей и будет назначен советником министра просвещения России на общественных началах, что даст ему возможность внести свой вклад в развитие системы профобразования.
«Друзья, я счастлив, я горд тем, что смог представить Ямал на таком высоком уровне. Благодарю свою региональную команду за веру, надежду и подготовку! Отдельные слова благодарности хочу адресовать нашему губернатору Дмитрию Андреевичу Артюхову за активную помощь педагогам. Спасибо организаторам, оператору конкурса и гостеприимному Курску. Мастера, спасибо вам за то, что подарили конкурсу такую незабываемую атмосферу. И хочу сказать всем: невозможное сегодня станет возможным завтра!» — обратился к участникам конкурса Михаил Иванов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.