Завод в Ленинградской области повысил эффективность работы

Эксперты комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и регионального центра компетенций совместно с сотрудниками опытного завода «Севзапмонтажавтоматика» провели масштабные изменения за шесть месяцев. На предприятии внедряли инструменты федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В компании 49% сотрудников обучили современным инструментам повышения эффективности. Также внедрили систему почасового анализа и оперативный контроль производственного плана, создали удобные рабочие места и стандарты хранения, избавились от лишнего оборудования, подготовили площадки под новое. Еще в организации запустили модернизацию малярного участка и оптимизировали процесс порошковой покраски.
В результате время сборки каркаса для оборудования сократилось на 38%. Также уменьшилось время протекания всего процесса на 10%, увеличилась выработка на 15%, а уровень незавершенного производства снизился на 19%.
Дополнительно в компании организовали рациональные рабочие места на участке цветного металла, сократили простои и лишние перемещения. Помимо этого, сделали новые рабочие зоны для мастеров, отремонтировали корпуса и входную группу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.