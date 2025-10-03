Умерла народная артистка России Нина Гуляева

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как уточнили в МХТ имени Чехова, Гуляева впервые вышла на мхатовскую сцену более 70 лет назад, будучи ещё студенткой Школы-студии МХАТ. Она играла Серёжу в «Анне Карениной», а в 1954-м вступила в труппу театра.
«Прощание с актрисой пройдёт в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно», — добавляется в сообщении.