Умерла народная артистка России Нина Гуляева

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Народная артистка РФ Нина Гуляева скончалась, ей было 94 года, сообщили в МХТ имени Чехова.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как уточнили в МХТ имени Чехова, Гуляева впервые вышла на мхатовскую сцену более 70 лет назад, будучи ещё студенткой Школы-студии МХАТ. Она играла Серёжу в «Анне Карениной», а в 1954-м вступила в труппу театра.

«Прощание с актрисой пройдёт в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно», — добавляется в сообщении.