Умерла народная артистка России Нина Гуляева

Как уточнили в МХТ имени Чехова, Гуляева впервые вышла на мхатовскую сцену более 70 лет назад, будучи ещё студенткой Школы-студии МХАТ. Она играла Серёжу в «Анне Карениной», а в 1954-м вступила в труппу театра.