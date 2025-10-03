В аэропорту Иркутска открылась уникальная выставка картин о Байкале

В международном аэропорту Иркутска начала работу новая художественная экспозиция. В третьем терминале представлены работы известного российского художника Александра Имедеева, члена Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
— В скором времени к каждому произведению планируется добавить QR-код, который позволит прослушать специально созданные музыкальные композиции, гармонично дополняющие пейзажи, — пишет информационное агентство.
Главной особенностью выставки стала шестиметровая картина, запечатлевшая зимние пейзажи Байкала. Масштабное полотно разместили в зоне встречи прибывающих пассажиров. Остальные художественные произведения, посвященные природе Байкала и Сибири, можно увидеть в области выдачи багажа.