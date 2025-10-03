Кунсткамера запустит серию подкастов об экспедициях ее ученых в разные страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, МАЭ РАН) в День народного единства запустит серию подкастов с рассказами его исследователей-этнографов об экспедициях в разные страны и по России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила замдиректора музея по научно-организационной работе Татьяна Киссер.
«Результаты наших исследований не только уходят в статьи, книги, монографии, для нашего музея важна просветительская работа и популяризация наших исследований, — отметила Киссер. — В этом году осенью мы запустим серию подкастов, которая называется “Живая этнография”. Это такая площадка, где наши исследователи-этнографы будут делиться не только научными результатами, но и личным опытом полевой работы. В каждом выпуске мы будем рассказывать о своих экспедициях в самые разные уголки — от арктических тундр до тропических лесов — и раскрывать особенности изучаемых культур через призму личных переживаний».
Подкасты музей планирует запустить 4 ноября, в День народного единства, уточнила Киссер. Этнографы, сотрудники музея с многолетним опытом экспедиций будут рассказывать о том, как налаживать контакт с тем или иным сообществом, как преодолевать разные языковые и культурные барьеры. «Мы всех приглашаем на площадки Кунсткамеры в социальных сетях слушать наши подкасты. Они будут посвящены народам всей планеты. Будет, возможно, несколько сезонов. Запустим около 10 подкастов и будем эту серию продолжать», — отметила она. Такой формат позволит не только знакомить широкую аудиторию с работой этнографов, но и вдохновить начинающих специалистов на дальнейшие исследования.
Свыше 50 экспедиций за сезон.
Кунсткамера — не только музей, но и первое научное учреждение России, из которого выросла и Академия наук — она на 10 лет младше, и российская наука в целом, напомнил академик РАН, директор музея Андрей Головнев. «Нашим основным профилем остается изучение народов: народов России, народов планеты», — подчеркнул он. География экспедиций по итогам нынешнего полевого сезона — их состоялось более 50 — охватывает как РФ, так и зарубежные страны. «В целом мы насчитали 53 народа, которые исследовали наши ученые. Из них половина — российские народы. Большего внимания заслуживают, помимо русских, народы Арктики, Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Океании, Америки», — отметил Головнев.
Завотделом этнографии Африки Николай Добронравин рассказал, что за 2025 год сотрудники побывали в Египте и Танзании. Так, в Египте удалось поучаствовать в коптской помолвке, а в Танзании — пообщаться с резчиками по дереву из народа маконде, которые поделились изображениям духов. В планах — экспедиция в Марокко. Завотделом этнографии Сибири Сергей Березницкий рассказал о прошедших в этом сезоне экспедициях в Якутию, где «удалось поднять интересную тему о возрождении этнического самосознания юкагиров». По словам ученого, идет процесс возрождения языка, культуры, праздников этого восточносибирского народа. В ходе экспедиции на Сахалин «удалось выяснить такие интересные моменты, что современные нивхи (коренной малочисленный народ, проживающий на Дальнем Востоке России) — это ихтиофаги, они не могут жить, не употребляя рыбу», отметил он.
Этнографы также исследуют ненцев европейского севера. «Эти ненцы Большеземельской тундры удивительны тем, что они летом кочуют в тундре, а зимой находятся на оседлости в поселке. И наша новая методика, которую мы апробируем, — методика записи ритмограмм (ранее таких методов записи движения кочевников не использовалось в этнографии) позволяет проникнуть в “молекулярную структуру” движения и посмотреть, не только из чего состоит кочевая культура, но и как она функционирует, из каких действий вообще состоит жизнь кочевника», — пояснила она. Также в фокусе внимания ученых Кунсткамеры — сравнительное изучение тувинцев России и Китая, исследование вепсской культуры, быта коренных народов на Таймыре и многих других.
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН является одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского публичного музея — Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. МАЭ РАН — это не только академический музей, но и один из ведущих исследовательских центров Российской академии наук, где продолжаются традиции выдающихся русских этнографов и антропологов XVIII-XX вв. Музей включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.