Кунсткамера запустит серию подкастов об экспедициях ее ученых в разные страны

Завотделом этнографии Африки Николай Добронравин рассказал, что за 2025 год сотрудники побывали в Египте и Танзании. Так, в Египте удалось поучаствовать в коптской помолвке, а в Танзании — пообщаться с резчиками по дереву из народа маконде, которые поделились изображениям духов. В планах — экспедиция в Марокко. Завотделом этнографии Сибири Сергей Березницкий рассказал о прошедших в этом сезоне экспедициях в Якутию, где «удалось поднять интересную тему о возрождении этнического самосознания юкагиров». По словам ученого, идет процесс возрождения языка, культуры, праздников этого восточносибирского народа. В ходе экспедиции на Сахалин «удалось выяснить такие интересные моменты, что современные нивхи (коренной малочисленный народ, проживающий на Дальнем Востоке России) — это ихтиофаги, они не могут жить, не употребляя рыбу», отметил он.