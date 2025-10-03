На Ставрополье с начала года отремонтировали более 50 км региональных дорог

«Кроме 12 введенных в эксплуатацию участков, еще на 10 региональных объектах работы в завершающей стадии, в целом проценты готовности достаточно высокие. Всего до конца года планируется обновить 95 километров региональных дорог. Выбранные для работ по нацпроекту автодороги являются важными транспортными артериями для всего края», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.