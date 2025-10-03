На Ставрополье с начала года отремонтировали более 50 км региональных дорог

Более 50 километров 12 участков дорог регионального значения отремонтировали и ввели в эксплуатацию в Ставропольском крае в 2025 году. Их улучшили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Среди обновленных участков наиболее протяженные Светлоград — Благодарный — Буденновск, Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск, Сенгилеевское — Новотроицкая и Пятигорск — Георгиевск. В числе введенных в эксплуатацию есть дороги, обеспечивающие важное транспортное сообщение между сельскими населенными пунктами региона, в том числе Стодеревская — Серноводское — Уваровское, Ессентуки — Суворовская и Невинномысск — Эрсакон.
На отрезках специалисты заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку. Все сделано для того, чтобы движение было безопасным, а транспортная доступность в крае улучшилась.
«Кроме 12 введенных в эксплуатацию участков, еще на 10 региональных объектах работы в завершающей стадии, в целом проценты готовности достаточно высокие. Всего до конца года планируется обновить 95 километров региональных дорог. Выбранные для работ по нацпроекту автодороги являются важными транспортными артериями для всего края», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
Всего в этом году на территории Ставропольского края по нацпроекту будет отремонтировано 50 дорожных объектов. Их общая протяженность превысит 127 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.