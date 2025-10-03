Ричмонд
В Иркутской области нашли авто, похищенное 17 лет назад в Москве

Владельцем авто по закону является 63-летняя жительница столицы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области нашли, угнанный 17 лет назад в Москве автомобиль. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области. Сотрудникам Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Госавтоинспекции и Экспертно-криминалистического центра удалось обнаружить автомобиль, находившийся в федеральном розыске с 2008 года.

— В марте этого года при перерегистрации автомобиля «Toyota RAV4» 2004 года выпуска, госавтоинспектор заметил признаки изменения идентификационного номера кузова. Транспортное средство было задержано и доставлено в отдел полиции, — пишет информационное агентство.

Специалисты подтвердили, что номерные агрегаты японского кроссовера подвергались изменению. Для установления первоначальных идентификационных номеров кузова и двигателя были задействованы сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола, которые через Интерпол Японии вышли на связь с заводом-изготовителем.

Дальше стало известно, что автомобиль был похищен в Москве 17 лет назад. Законной владелицей транспортного средства является 63-летняя жительница столицы. В настоящее время «Toyota RAV4» находится на спецстоянке, после чего будет возвращена законной хозяйке.