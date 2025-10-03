В Иркутской области нашли авто, похищенное 17 лет назад в Москве

В Иркутской области нашли, угнанный 17 лет назад в Москве автомобиль. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области. Сотрудникам Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Госавтоинспекции и Экспертно-криминалистического центра удалось обнаружить автомобиль, находившийся в федеральном розыске с 2008 года.