Первые в октябре массовые двухдневные проверки водителей стартовали в Уфе

3 и 4 октября в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Массовые проверки будут направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание дорожная полиция уделит пресечению управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящим детей с нарушением требований законодательства.
Также в дорожной полиции напомнили, что о фактах грубого нарушения ПДД можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, а также в телеграм-чате ГАИ.
Госавтоинспекция столицы Башкирии граждан призвала быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.
