Путин пожелал, чтобы в концертном зале «Сириуса» всегда звучала музыка

СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал, чтобы в новом концертном зале «Сириуса» всегда звучала музыка.
«Пусть в этом прекрасном зале всегда звучит музыка, и в душе у вас, в сердце, чтобы она всегда сохранялась и вела вас вперед, к новым победам», — сказал президент на открытии концертного зала в «Сириусе».
Путин в пятницу приехал на открытие нового концертного центра «Сириус». Здесь реализована концепция идеальной акустики. Авторство проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойота, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок.